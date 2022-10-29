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哈驻华使馆召开新闻发布会 介绍哈国改革举措

2022 年 10月 29 日 星期六 , 09:11
哈驻华使馆召开新闻发布会 介绍哈国改革举措
2022 年 10月 29 日 星期六 , 09:11

哈驻华使馆召开新闻发布会 介绍哈国改革举措

哈通社/北京/10月29日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，2022年10月28日，鉴于中国社会对哈萨克斯坦正在进行的政治和经济改革以及哈萨克斯坦外交活动的广泛兴趣，哈萨克斯坦驻华大使馆为中国主要媒体组织了大型新闻发布会。

发布会上哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫向与会者们详细介绍了哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特•托卡耶夫旨在建立«公正的哈萨克斯坦»实施的全面改革和即将举行的非例行总统选举对于哈萨克斯坦的重要意义。

努雷舍夫在发言中还提到了哈中双边关系，今年跨越了30周年的里程碑，此外还向记者们详细介绍了在阿斯塔纳举办的第七届世界和传统宗教领袖大会和亚洲相互协作与信任措施会议第六次峰会。

发布会最后哈萨克斯坦驻华大使回答了记者感兴趣的问题。

《人民日报》、《中国日报》、《环球时报》、《北京日报》、《新京报》、《中国青年报》杂志、俄文《中国》杂志、《中国对外贸易》杂志CGTN国际频道、凤凰卫视、央视新闻中心、CRI等中国主要媒体以及中国在线新闻门户网站人民网、光明网、新浪网、澎湃新闻的记者出席了新闻发布会。

【编辑：木合塔尔·木拉提】


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