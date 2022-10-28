突厥国家组织将合作打造多式联运国际运输走廊

2022 年 10月 28 日 星期五 , 17:17

2022 年 10月 28 日 星期五 , 17:17

突厥国家组织将合作打造多式联运国际运输走廊

哈通社/阿斯塔纳/10月28日 – 据突厥国家组织新闻中心消息，10月27日，首届突厥国家组织成员国铁路部门负责人会议在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

会议由乌兹别克斯坦国家铁路公司代理董事会主席胡斯努丁·哈西洛夫、突厥国家组织秘书长巴格达特·阿穆列夫、哈萨克斯坦铁路公司董事会主席努尔兰·萨乌然巴耶夫、乌兹别克斯坦交通部副部长阿卜杜萨马特·穆米诺夫、吉尔吉斯国家铁路公司总经理阿扎马特·萨基耶夫、阿塞拜疆铁路公司副总裁伊克巴尔·古赛诺夫、土耳其国家铁路公司副总经理塞廷·阿尔通出席会晤。

会上，突厥国家组织秘书长巴格达特·阿穆列夫指出，交通运输部门对于促进突厥国家之间的贸易和整个地区的经济发展至关重要。

秘书长强调，作为连接欧亚大陆的贸易十字路口，大力推动横跨整个突厥国家组织成员国的跨里海多式联运国际货运线路的发展，挖掘其潜力，将对促进各成员国的发展起到重要的作用。

阿穆列夫重申了2021年11月12日伊斯坦布尔峰会期间，突厥国家领导人之间达成的关于简化组织内部国家间过境运输程序的任务，并表示，借助此前达成的突厥国家组织国际联合货运协议，将能够加快对跨里海国际走廊的发展步伐，稳固组织成员国的战略价值并提升各国的繁荣。

突厥国家组织秘书长还表示，有必要通过贸易运输路线的多元化，尽可能的消除一些国家对过境路线施加的限制，保持跨里海国际运输走廊的无缝化、一体化和高效可持续化。

阿穆列夫高度评价了新的赞格祖尔走廊的重要作用，并表示其将促进突厥国家区域的连通性，并推动欧洲与亚洲之间更加紧密的联系。

与会各国铁路部门负责人在会上强调了保持互利合作的重要性，并就在区域内增加贸易量、采取特殊税率等议题达成了共识。

各国均认同进一步发挥组织成员国的过境运输潜力，认可跨里海国际多式联运线路有发展成为欧亚大陆重要过境枢纽的巨大可行性。

会议决定共同打造穿越突厥国家组织成员国的多式联运物流走廊。为了确保相关计划的成功实施，决定成立由各国铁路部门专家组成的工作组，用以研究和评估有关这项计划需要解决的问题。

各方还就增加突厥国家组织成员国之间货物运输量交换了意见，并就组织成员国与其他国家的过境货物运输、为集装箱和多式联运创造有利条件、开展信息技术合作和初步信息交流等问题进行了讨论。

会后，各参会代表团团长共同签署了突厥国家组织铁路部门负责人第一次会议议定书。

【编译：木合塔尔·木拉提】