劳动和社会保障部公布在哈外籍务工者统计数字

2022 年 10月 28 日 星期五 , 14:47

2022 年 10月 28 日 星期五 , 14:47

劳动和社会保障部公布在哈外籍务工者统计数字

哈通社/阿斯塔纳/10月28日--哈萨克斯坦劳动和社会保障部周五公布的数据显示，截至今年10月1日，获得地方行政机构许可在哈萨克斯坦工作的外籍公民人数为15434名。

据悉，获得招聘外籍劳务人员许可的工作岗位分类如下：管理人员及其副手岗位586份（一类），部门负责人岗位3076份（二类）。外籍务工者主要集中在三类（专家）和四类（技术工人）岗位上，分别为7910人和891人。

目前，全国有1751用人单位获得招聘外籍务工者许可。这些招聘单位总共雇用了超过39.9万哈萨克斯坦公民，占全体从业人员96%。

按经济部门类型划分，从事建筑业的人数最多，为6137人（40%）。采矿业吸纳了1515名外籍务工者（10%）；农业、林业和渔业领域外籍务工人员人数为1211人（8%）；外籍专业技术人员为1143人（8%）。此外，1071名外国公民在制造业领域工作（7%）。

劳务移民主要来源国分别为：中国（3539名），印度（1801名），土耳其（1707名），乌兹别克斯坦（1487名）和英国（1125名）。

为保护国内劳动力市场稳定，劳动和社会保障部每年都会制定和调整全国范围外籍务工者招聘配额。今年1月，劳动和社会保障部将外籍务工人员配额从之前的28352份减少到21097份。

【编译：阿遥】