独联体成员国政府首脑理事会举行小范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月28日--周五，独联体成员国政府首脑理事会小范围会谈在阿斯塔纳举行。

会谈由哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持。

阿塞拜疆政府总理阿里·阿萨多夫、白俄罗斯政府总理罗曼·戈洛夫琴科、塔吉克斯坦政府总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫、俄罗斯政府总理米哈伊尔·米舒斯京、吉尔吉斯斯坦内阁主席兼总统办公厅负责人阿基尔别克·扎帕罗夫、亚美尼亚政府副总理副总理梅尔·格里戈里扬、土库曼斯坦内阁副主席霍贾穆拉特·格尔迪穆拉多夫出席了会谈。

会谈期间，各国总理就现阶段独联体成员国经济互动现实问题交换了意见，讨论了2023年在白俄罗斯举办第二届独联体成员国运动会等事项。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫积极评价独联体内部正在进行的深入合作。

-我们积极评价独联体内部正在进行的基于深入伙伴关系的各项工作，这符合所有成员国国家利益。令人欣慰的是，独联体在目前困难形势下并未停滞不前，而是正在确定合作新方向。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理感谢独联体成员国政府首脑开展富有成效的合作。

他同时对独联体执行委员会在哈萨克斯坦担任主席国期间展开的高效率协调工作表示感谢。

-借此机会，我谨代表我所有同仁祝贺谢尔盖·尼古拉耶维奇·列别杰夫被任命为独联体执行委员会主席。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】



