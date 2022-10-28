托卡耶夫总统会见独联体政府首脑理事会会议参会人员

2022 年 10月 28 日 星期五 , 13:10

2022 年 10月 28 日 星期五 , 13:10

托卡耶夫总统会见独联体政府首脑理事会会议参会人员

哈通社/阿斯塔纳/10月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在总统府会见了在阿斯塔纳出席独联体成员国政府首脑理事会会议的各国参会人员。

总统向到访的独联体各国代表团成员表示了欢迎，并指出推动各国经贸合作的重要性。

- 独联体成员国元首峰会于日前举行，各国元首表达了加深合作、发展经济潜力的共同意愿。- 国家元首说。

托卡耶夫总统谈及了当前的复杂的地缘政治矛盾，以及全球经济的不稳定形势，呼吁采取一系列有益的措施。

- 在这方面，相互之间的经贸合作将发挥重要的作用。正如诸位所知，在哈萨克斯坦担任轮值主席期间，独联体正在积极的推进至2030年的经济发展战略目标。虽然国际市场依然充满了动荡，但经济正在逐渐恢复当中。- 总统说。

托卡耶夫总统指出，独联体各国有必要采取措施，进一步消除壁垒，建立友好的关税条件，并简化内部经济活动中需要面对的行政程序。

托卡耶夫总统特别谈及了交通物流运输领域的发展潜力问题。他指出，跨里海多式联运国际线路拥有巨大的潜力，能够为欧亚市场带来新的可能性。

- 这个问题正在变得愈发重要。独联体成员国有能力共同合作，努力开发现有的潜力，尤其是通往伊朗、波斯湾和印度的北部-南部运输线路的发展具有重要意义。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还表示，他相信在阿斯塔纳召开的独联体成员国政府首脑理事会会议将为解决独联体各国面对的任务带来良好的助益。

【编译：木合塔尔·木拉提】