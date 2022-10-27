中亚国家领导人与欧洲理事会主席发表联合声明

2022 年 10月 27 日 星期四 , 21:26

2022 年 10月 27 日 星期四 , 21:26

中亚国家领导人与欧洲理事会主席发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 —— 据总统府新闻局消息，中亚国家领导人与欧洲理事会主席27日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行首次会谈。根据会议结果，与会者发表了联合声明。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，以及土库曼斯坦内阁副主席霍贾穆拉特·格尔迪穆拉多夫出席。

联合声明指出，与会者在相互尊重和信任的开放友好氛围中总结了中亚与欧盟国家过去开展的多方面互利合作，以及重申致力于在共同价值观和共同利益的基础上继续建立强大、全面和有前途的伙伴关系结构。此外，与会者重申在可持续发展道路上共同努力，同时维护和平、安全、民主、法治和国际法的意愿。中亚国家领导人和欧洲理事会主席表示承诺遵守《联合国宪章》，特别是尊重各国独立、主权和领土完整、不使用或威胁使用武力以及和平解决国际争端的原则。

中亚国家和欧洲国家建交30年里，区域间合作多个领域得到了有效发展，并成为了繁荣和稳定多边合作的典范。

与会领导人强调了2019年6月17日签署的欧盟-中亚战略合作框架下区域间合作主要原则加强法治、人权、性别平等和机构工作领域对话的重要性。

与会者欢迎现有高级别平台框架下将中亚和欧盟之间的关系制度化，并指出了公民社会积极参与区域间合作发展的重要性。

欧洲理事会主席欢迎中亚国家领导人对加强区域间合作和相互合作的努力。而中亚国家领导人则高度评价了欧盟在疫情后期经济发展，以及应对新冠疫情导致的社会经济挑战和推动跨境合作领域做出的贡献。

相互支持和扩大贸易投资机制，将为各方社会经济发展提供高质量的动力。 各方表示，创造有利的营商环境将有助于该地区投资的进一步增长，以及相互交流和贸易的发展。在这方面，各方对欧盟-中亚经济论坛的新平台表示欢迎。

与会领导人对阿富汗人道主义局势表示担忧，并承认应进一步扩大对阿富汗人民提供人道主义援助。与会者强调了促进和尊重所有阿富汗人，特别是妇女、女孩和少数族裔的人权和基本自由，以及建立一个具有包容性和代表性的政府的重要性。在这方面，中亚国家对阿富汗公民，其中包括妇女提供高等教育机会将有助于阿富汗社会中妇女的包容性社会经济发展。

各方认为，中亚和欧盟之间的边境管理和安全领域，以及共同打击恐怖主义、跨国犯罪集团、人口贩运、偷渡移民、网络攻击、贩卖武器和毒品等领域取得了积极成果。

与会者强调了根据欧盟«全球门户»计划和中亚国家发展过境运输国家目标，制定区域方法和在中亚与欧盟之间建立稳定合作关系的重要性。

最后，各方强调了有效落实“绿色发展”目标和“巴黎气候”协议的重要性，并举行定期会晤达成了共识。

【编译：小穆】