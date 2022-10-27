托卡耶夫总统出席中亚国家领导人与欧洲理事会主席会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日出席了在阿斯塔纳举行的中亚国家领导人与欧洲理事会主席会谈。

哈萨克斯坦总统在讲话中指出，此次会晤在中亚国家和欧盟之间建交30周年之际举行具有象征性意义。

-我想说，欧盟是最早承认中亚是一个具有深厚历史和共同文化的完整地区的国家之一。30年来，我们与欧盟的关系取得了长足发展，并为加强中亚国家的主权、独立和领土完整发挥了积极作用。在所有主要领域建立了区域间对话，仍有巨大的潜力。今天的会晤，可以明确证明我们对进一步扩大政治、经济和人文领域建设性相互合作的意愿。-他说。

托卡耶夫总统认为，位于亚洲和欧洲大陆之间的中亚是链接地缘政治中心和世界市场的桥梁。与此同时，总统还表示相信，大规模发展区域间合作的愿望将为中亚国家与欧盟全面对话奠定坚实基础。

-世界正在迅速变化。 中亚感受到前所未有的地缘政治紧张局势的威胁。当今，加强欧亚之心相互信任和合作精神至关重要。在这样一个困难时期，我们应该在中亚和欧洲国家之间架起一座桥梁，而不是一堵墙。-总统说。

国家元首指出，贸易、经济和投资活动是最重要的合作领域之一。他强调， 欧盟当前是哈萨克斯坦主要经济和贸易伙伴之一。

-近10年，欧盟向中亚国家投资了1200亿美元。实际上，该资金占区域直接投资总额的40%。其中，哈萨克斯坦引进的投资资金占70%。今年前8个月，哈萨克斯坦和欧盟成员国之间的贸易量约达300亿美元，较去年同期增长40%以上。目前，近3000家欧盟资本企业在哈萨克斯坦经济各领域运营。-他说。

总统表示，各国之间的贸易结构应该更加平衡。

-哈萨克斯坦可在机械制造、冶金、食品工业和农业领域生产价值达15亿美元的100多个加工商品。食品安全具有巨大的前景。众所周知，我们每年向欧盟国家出口500万吨小麦。去年，哈萨克斯坦向欧洲国家的食品出口量增长32%，总额达6.3亿美元。因此，哈萨克斯坦将继续对欧洲出口农产品和矿物肥料。我们可以在绿色能源领域开展紧密合作。总之，我相信哈萨克斯坦欧盟之间的合作将继续加强。-托卡耶夫说。

此外，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙，以及土库曼斯坦内阁副主席霍贾穆拉特·格尔迪穆拉多夫发表了讲话。

最后，中亚国家领导人和欧洲理事会主席通过了联合声明。

【编译：小穆】



