托卡耶夫总统会见吉尔吉斯总统扎帕罗夫

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府会见到访的吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫。

吉尔吉斯总统此次对哈萨克斯坦进行的访问，是为了出席在首都阿斯塔纳举行的中亚国家元首与欧洲理事会主席之间的会晤。

托卡耶夫总统对扎帕罗夫总统的到来表示了欢迎，对后者为出席在哈萨克斯坦首都召开的重要会议而专程来访表示感谢。

- 您的此次行程很重要。为了加深两国之间的关系，我们举行了双边会晤。我们两国之间不存在任何芥蒂。我相信，在双方的共同努力下，这一成果将会不断巩固和深化发展。- 托卡耶夫总统说。

萨德尔·扎帕罗夫对哈萨克斯坦总统邀请其出席此次举行的重要会晤表示感谢。

- 我很高兴能够来到阿斯塔纳，出席中亚国家元首与欧洲理事会主席之间的第一次会晤。我们高度评价吉尔吉斯-哈萨克之间的关系。借助这个机会，我想就两国建交三十周年表示祝贺。- 萨德尔·扎帕罗夫说。

两国总统对双方共同努力实施的经贸领域合作项目取得的成果予以了积极评价。统计显示，哈吉之间的贸易额在一年内同比增长了17.7%，双方正在有序推动各项合作，致力于实现将经贸额提升至20亿美元的目标。

双方还就哈萨克-吉尔吉斯在交通物流和人文领域的合作前景等进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】



