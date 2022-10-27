哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦计划深化双边经贸合作

2022 年 10月 27 日 星期四 , 16:30

2022 年 10月 27 日 星期四 , 16:30

哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦计划深化双边经贸合作

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫10月27日在阿斯塔纳会见了到访的乌兹别克斯坦副总理贾姆希德·霍贾耶夫和朱拉别克·米尔扎马赫穆多夫，就加深两国经贸合作问题进行讨论。

会谈当中，哈萨克斯坦政府总理斯马伊洛夫指出，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区的主要经贸伙伴。2021年两国双边贸易额取得了33%的增长，而今年这一良好趋势也得到了保持。

与此同时，总理高度评价了两国政府间委员会和区域间合作论坛在加强哈乌经贸合作方面作出的巨大贡献。

贾姆希德·霍贾耶夫则表示，对乌兹别克斯坦而言，哈萨克斯坦是其战略合作伙伴，因此乌方领导人已准备好推动具体措施进一步深化两国之间的复杂合作。

- 我们应该加快合作的力度和速度。如果双方的战略合作项目能够多起来，那么我们将能够更好的开展合作业务，并消除贸易壁垒。总之，我们准备朝着增加相互贸易的方向努力。- 贾姆希德·霍贾耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】