哈萨克斯坦总统与欧洲理事会主席召开联合新闻发布会

2022 年 10月 27 日 星期四 , 15:40

2022 年 10月 27 日 星期四 , 15:40

哈萨克斯坦总统与欧洲理事会主席召开联合新闻发布会

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔27日在阿斯塔纳举行会晤之后召开了联合新闻发布会。

召开的新闻发布会期间托卡耶夫总统指出，这是欧洲理事会主席对哈萨克斯坦进行的首次正式访问。在这方面，他向米歇尔先生就其接受自己的访问邀请表示了感谢。

-明年将是哈萨克斯坦与欧盟建交的30周年。令人感到欣慰的是，夏尔·米歇尔先生来访的时间恰逢建交的30周年之际，我们非常注重本次访问。我们高度赞赏米歇尔主席为加强哈萨克斯坦与欧盟合作作出的重大贡献。我们举行了广泛而有意义的会谈，以将双边合作提升至新水平，我们的会晤在相互信任和理解的气氛下举行，并且就进一步加强有意义的政治对话达成了共识。此外，我们还确认了在扩大伙伴关系和合作协议框架下加强战略伙伴关系意愿。-总统说。

托卡耶夫总统指出，欧盟是哈萨克斯坦最大的贸易和投资伙伴之一。30多年来，哈萨克斯坦从欧洲吸引的投资额已超过1600亿美元。今年前8个月，哈萨克斯坦与欧盟国家之间的贸易额增长43%，达到了260亿美元。

总统表示，与欧洲理事会主席的会谈期间，双方对能源、绿色经济、农业、运输和物流领域的合作给予了积极评价，并就共同努力进一步加强互利合作达成了共识。

-尤其在重要的原材料运输和绿色氢能发展方面具有巨大合作潜力，我们还谈到了发展国际运输走廊的重要性， 这是当前地缘政治形势下最紧迫的问题之一。 此外，我们还讨论了欧盟支持跨里海国际运输路线的可能性，以及防止欧洲制裁对哈萨克斯坦经济产生影响问题。-他说。

双方还讨论了在民主、人权和法治领域进一步扩大对话问题。 在这方面，托卡耶夫总统表示，夏尔·米歇尔先生支持我国在发展的新阶段实施的大规模改革，以建立公正的哈萨克斯坦。

托卡耶夫总统就欧方在各类计划框架下对哈萨克斯坦提供的支持表示了感谢。

-最后，我们就地区和全球议程上的热点问题交换了意见。其中包括，阿富汗当前的局势，以及欧盟与中亚国家的地区间关系。 在这方面，我向米歇尔先生就其接受我关于出席C5+形式会议的邀请表示感谢，该会议今日下午在首都举行。 此外，我们还就未来在国际层面携手合作，和谐共事达成共识。-托卡耶夫总统说。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，今天会谈很成功，双方就优先合作领域达成了多项协议，相信米歇尔先生的此访将为进一步加强哈萨克斯坦与欧盟关系作出重大贡献。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民就热情接待表示了感谢，并就共和国日致以了祝贺。他表示，在今天的会谈期间，双方讨论了重要协议和重大挑战。

-我们的关系非常牢固，并在进一步得到加强，中亚和欧洲之间的距离和关系都在越来越紧密。哈萨克斯坦是欧盟的重要伙伴，也是在国际舞台和地区具有影响力的国家。祝贺您组织了欧盟和中亚国家领导人之间的首次会晤，与中亚国家的强有力合作能够为该地区的发展和安全铺平道路。今天的会议比双边政治对话更重要。-他说。

【编译：阿依波塔】