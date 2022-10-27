哈萨克斯坦总统与欧洲理事会主席发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 哈萨克斯坦共和国与欧洲联盟之间正式建立外交关系将满30周年之际，哈国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔于2022年10月27日在阿斯塔纳举行了会晤并发表了联合声明。

声明中指出，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与主席夏尔·米歇尔在基于公开、友好和建设性的氛围下举行的会谈当中，明确了30年来，哈萨克斯坦共和国与欧洲联盟之间相互合作的高水平和动态发展。双方同意进一步加强、深化和扩大哈萨克斯坦与欧盟的多方面合作。

双方重申对《联合国宪章》、国际法以及主权、独立和领土完整原则的坚定承诺。 哈萨克斯坦总统和欧洲理事会主席均强调维护和平与安全以及通过外交手段解决争端的重要性。

双方承诺将继续推进全面落实哈萨克斯坦与欧盟之间的《扩大伙伴关系与合作协议》（EPCA）、欧盟中亚战略以及欧盟针对中亚开展的有关互联互通的新举措。

哈萨克斯坦总统与欧洲理事会主席对哈国与欧盟之间过去 30 年中政治、贸易和经济合作的蓬勃发展予以支持。两位领导人满意的强调，欧盟已经成为了哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴。总统和主席着重指出，有必要充分的利用哈萨克斯坦和欧盟在绿色经济、能源效率、数字化和互联互通领域的现有潜力。

会谈对关键原材料领域的合作，特别是稀有金属方面的合作问题进行了讨论。双方明确已经准备好在关键原材料领域发展战略伙伴关系并对哈萨克斯坦共和国与欧盟之间签署关于在原材料、蓄电池和可持续绿色氢价值链领域建立战略伙伴关系的谅解备忘录表示欢迎。为了进一步吸引欧盟投资者在哈投资，双方还强调了系统改善营商环境以为投资创造有利条件的重要性。

双方在会谈中，特别关注了防止欧盟制裁对哈萨克斯坦经济造成意外负面影响的问题。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔重申，欧盟制裁并非针对第三国，并强调不会允许规避和绕过国际制裁。双方还讨论了将生产不受制裁的商品的欧洲公司迁往哈萨克斯坦的问题。

基于当前的地缘政治形势，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和欧洲理事会主席米歇尔强调指出，扩大欧洲和中亚之间现有的国际运输走廊，并开发新的路线，将有助于保障全球生产和供应链。双方就跨里海国际运输路线的潜力、进一步发展的选择以及该地区其他运输路线的作用的进行了讨论。

两位领导人均同意，气候变化是一项紧迫的问题，需要哈萨克斯坦和欧盟采取及时的措施对自身的经济活动做出与之相适应的调整。双方强调，全球变暖问题需要国际社会采取紧急和有效的行动。双方还强调了加强专业知识、技能和技术合作，以使两国经济适应低碳发展的重要性。总统和主席还指出，需要采取措施进一步支持在水资源管理领域的区域合作。

两位领导人在会谈中，对哈萨克斯坦与欧盟在人权和法治领域开展建设性对话表示了支持。哈萨克斯坦确认了自身将继续履行在相关领域的承诺。欧洲理事会主席对哈萨克斯坦旨在促进«公正的哈萨克斯坦»的政治复兴和愿景的重要改革计划，以及对一月事件进行全面和透明调查的承诺表示了欢迎。

总统托卡耶夫与主席米歇尔就包括阿富汗在内的地区和国际议程交换了意见。 双方强调加强中亚区域对话的重要性，并指出这是保障该地区繁荣、稳定和进一步可持续发展的关键。

【编译：木合塔尔·木拉提】