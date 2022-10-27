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哈萨克斯坦对欧出口稳步增加

2022 年 10月 27 日 星期四 , 15:17
哈萨克斯坦对欧出口稳步增加
2022 年 10月 27 日 星期四 , 15:17

哈萨克斯坦对欧出口稳步增加

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--据 inbusiness.kz网站报道， «Qaztrade»贸易政策发展中心预测哈萨克斯坦对欧洲国家石油产品、液化气、金属、轧钢、金属制品、铁合金、化肥、食品以及原油、煤炭等原材料出口额将出现大幅增加。

报道称，为增加对欧出口，贸易和一体化部正在努力推广推介哈萨克斯坦产品，并帮助国内生产商进入国际贸易平台。

根据国家统计局提供的数据，今年，哈萨克斯坦向比利时出口煤炭21.37万吨，向保加利亚出口煤炭12.92万吨。按货币计算，出口额增长6.8倍，达1.464亿美元。对波兰的煤炭出口也增长了20.9倍，达82.1万吨。

拉脱维亚和爱沙尼亚首次加入我国汽油买家行列。英国首次从哈萨克斯坦购买了9千700吨燃料油。

此外，欧盟国家对哈萨克斯坦肥料表现出浓厚兴趣。立陶宛将哈萨克斯坦化肥进口数量增加到了5.8万吨，交易总额增加41.7倍，达480万美元。今年，哈萨克斯坦化肥首次出口至保加利亚、波兰、拉脱维亚、捷克和爱沙尼亚。

【编译：阿遥】


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