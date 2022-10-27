总统向欧洲理事会主席介绍«绿色»氢气生产项目计划

2022 年 10月 27 日 星期四 , 14:10

2022 年 10月 27 日 星期四 , 14:10

总统向欧洲理事会主席介绍«绿色»氢气生产项目计划

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府，向到访的欧洲理事会主席夏尔·米歇尔介绍了计划在曼格斯套州实施的«绿色»氢气生产和分销中心项目。

据总统府新闻局消息，该项目将由投资方Svevind Group公司负责实施，位于曼格斯套州的«绿色»氢气生产基地，建成后将可年产200万吨氢气。

该项目涉及建设和运营一座日处理能力为25.5万立方米的海水淡化厂、一座40吉瓦的可再生能源站（风能、太阳能）和一座20吉瓦的水电解生产厂。其产品将主要供出口或满足国内市场需要。

项目建设期间将为当地创造3500多个工作岗位，而项目建成后，将为当地提供1800个长期工作机会。此外，根据相关的协议，德国和哈萨克斯坦的大学之间将建立合作，在曼格斯套州培训专业技术人员。

投资者还将为当地的社会经济发展做出贡献，包括支持当地基础设施建设等。

【编译：木合塔尔·木拉提】