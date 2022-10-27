国家元首与欧洲理事会主席举行会晤

哈通社/阿斯塔纳/10月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府，与正在对哈萨克斯坦进行正式访问的欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行了会晤。

总统向贵宾的到访表示热烈的欢迎，并强调指出，发展同欧洲联盟之间的战略伙伴关系始终是哈萨克斯坦外交政策的主要方向之一。

- 您的来访，为我们详述哈萨克斯坦与欧洲联盟之间在各个领域的合作中所取得的良好成果提供了一个非常好的机会。明年，我们将共同庆祝双方建立外交关系的30周年。您对哈萨克斯坦的正式访问，证明了我们在将双边合作提升至新高度方面的共同意愿。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还强调指出，哈萨克斯坦是中亚地区首个与欧洲联盟签署了扩大战略合作伙伴关系协议的国家。

国家元首指出，高级别的定期联络，为哈萨克斯坦与欧洲联盟之间全面的外交发展提供了巨大的可能性。

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的热情迎接，并表示他对哈萨克斯坦与欧盟之间高速发展中的双边关系感到满意。

- 我们首次见面是在布鲁塞尔。自那以后，我们建立了紧密的联络，共同在各个领域开展合作。开展区域范围的工作非常重要。我非常高兴，能够与您就双边合作中的重要议题，特别是气候变化议题进行讨论。- 夏尔·米歇尔说。

会谈中，双方围绕能源和粮食安全、绿色经济发展、交通和物流问题等进行了详细的讨论。

此外，双方还就中亚——欧盟模式的合作发展问题交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】



