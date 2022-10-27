独联体成员国将加强反腐败领域合作

2022 年 10月 27 日 星期四 , 10:19

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独联体成员国将加强反腐败领域合作

哈通社/阿斯塔纳/10月27日—由亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦组成的独联体反腐败行动国家间委员会第7次会议26日以视频会议形式召开。

会议由反腐败行动署署长沃勒扎斯·别克帖诺夫主持。

在过去的一年里，独联体反腐败行动国家间委员会同各成员国反腐败领域主管部门及独联体执行委员会，在2008年版《独立成员国联合体打击腐败合作协议》草案基础上，就国别协调开展大量工作，达成诸多共识，形成了各方都能接受的新版本。

10月14日，在哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的主持下，在阿斯塔纳举行的独联体国家元首理事会会议上，各国领导人签署了上述协议。该协议可以被视为反腐败行动国家间委员会活开展动法律基础。

该协议的签署有助于制定和实施协调一致的反腐败政策、进一步加强反腐败领域的各项合作。

在独联体反腐败行动国家间委员会会议期间，各方总结了参与国在反腐败领域积累的经验，并讨论了加强打击非法致富罪国际合作和反腐败当局能力建设等问题。

【编译：阿遥】