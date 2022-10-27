哈国务顾问会见吉国务秘书

2022 年 10月 27 日 星期四 , 08:19

2022 年 10月 27 日 星期四 , 08:19

哈国务顾问会见吉国务秘书

哈通社/阿斯塔纳/10月27日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林26日会见吉尔吉斯斯坦国务秘书苏云别克·卡斯玛姆别托夫。

会见中，双方就进一步加强两国之间文化人文交流、扩大合作范围等问题进行讨论。

叶尔兰·卡林指出，近年来，两国在文化科学领域实施了多个联合项目。所有这些都表明了两国之间关系的特殊性，以及哈方加强同吉方战略伙伴关系的诚意。

此外，国务秘书还详细介绍了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统发起的政治改革重要意义，包括宪法改革的主要内容、全民公投的成果和即将举行的总统选举的意义。

苏云别克·卡斯玛姆别托夫表示，吉方高度评价哈萨克斯坦正在进行的各项改革，并希望改革成功实施。

苏云别克·卡斯玛姆别托夫还介绍了吉尔吉斯斯坦庆祝阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年和穆赫塔尔·阿乌埃佐夫诞辰125周年系列活动举办情况。他同时指出，得益于今年双方文艺界共同组织了19场大型活动，两国之间文化交流得到了进一步发展。

【编译：阿遥】