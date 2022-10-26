新闻部长：新媒体已成为公众接收信息的主要渠道

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 中亚地区最负盛名的传媒行业大会—阿斯塔纳媒体周活动26日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕。

此次大会的主题为《新时代——新媒体》。

全体会议由哈萨克斯坦国家电视台总干事拉扎特·塔尼斯拜主持。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里、哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克以及TikTok全球商业化东欧区总监安娜斯塔西娅·帕尼娜出席会议。

新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里在会上发言时指出，新媒体的发展正在极大地影响着现代人的生活习惯。

他指出，如今的时代是信息时代。互联网空间和新技术的发展极大地加速了公众对信息的获取和传播。根据2021年的数据，16-64岁的网民中有63%使用互联网主要是为了快速获取信息。因此，互联网上的新闻和视觉内容已成为公众接收信息的主要渠道。

- 著名的政治关系学代表曼努埃尔·福斯特教授称，互联网和社交网络已经用一种新的力量——即横向力量取代了之前的垂直力量。出现了公民新闻和智能手机新闻的概念。- 新闻部长说。

达尔汗·克德尔艾里还引用«We Are Social»公司1月份的一项统计数据指出，当前全球手机用户达到了55亿人，而互联网用户的数量接近50亿。移动网络用户数量每日在以百万计的增加当中。他强调称，世界上超过一半的人口与互联网相关联。

部长指出，高速发展的互联网社交媒体，为许多虚假消息的传播创造了机会，很多虚假消息传播活动的参与者，其实并没有意识到自己在散播假消息。因此，通过培养公众的媒体素养知识和概念，将是对抗虚假信息的有效方式。同时，要与这些虚假信息进行斗争，传播真实的声音，就显得更加重要。

新闻部长表示，近期哈国计划推出有关«大众媒体»的一项新法案，该法案将针对信息获取、提高记者地位、提升媒体人专业能力等作出一些新的改变。

部长强调，新闻媒体的主要任务将是鼓励公民相信正确的信息，并对自身发起变革，适应当下的新形势。

阿斯塔纳媒体周（Astana Media Week）将持续至10月28日。来自哈萨克斯坦和其他国家的150名媒体领域领军人物将出席媒体周峰会。媒体周期间将举办30多场活动。

今年的主题为：《新时代—新媒体》。主题体现该项目三大价值：新时代的信心，新时期的专业精神和大众媒体的不断发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】