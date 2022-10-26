美国总统拜登等多国领导人向托卡耶夫总统致以共和国日祝贺

2022 年 10月 26 日 星期三 , 12:48

2022 年 10月 26 日 星期三 , 12:48

美国总统拜登等多国领导人向托卡耶夫总统致以共和国日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--10月25日共和国日之际，多个国家和国际组织领导人纷纷向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致贺电。

美国总统约瑟夫·拜登向哈萨克斯坦人民和托卡耶夫总统致以了共和国日祝贺，并在贺电中指出了哈萨克斯坦三十年来在中亚和平、稳定与繁荣道路上的领导作用。

-我们在安全、能源和经济问题上的双边合作，以及我们对哈萨克斯坦正在进行的改革的大力支持反映了两国投资双边关系未来的共同愿望，以及实现共同目标的潜力，这也与我们不断扩大的战略合作伙伴关系完美契合。-拜登在贺电中写到。

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔表示，1990 年 10 月通过的《独立宣言》确立了国家地位、领土完整、边界的不可分割和不可侵犯的基本原则。

-该宣言在 1991 年为哈萨克斯坦宣布独立铺平了道路，该宣言基于当今每个和平主义国家所保护的国际秩序的基本价值观和原则。-查尔斯·米歇尔写到。

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺信中向哈萨克斯坦人民和托卡耶夫总统致以了共和国日祝贺，并表示，哈萨克斯坦正在有效实施旨在国家可持续发展的系统性和大规模改革措施。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫表示，恢复共和国日国庆倡议是哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫进行的体制改革进程中的重要一步。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在贺电中表示，阿塞拜疆由衷祝愿兄弟国哈萨克斯坦的快速发展，以及取得的成就。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科表示，《独立宣言》是哈萨克斯坦的重要事件，是迈向独立的第一步。

此外，亚美尼亚总统瓦哈根·哈恰图良、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬和高加索穆斯林管理局主席舍赫-乌利·伊斯兰·阿拉赫舒丘尔•帕沙-扎德等也发来了贺电。

【编译：阿依波塔】