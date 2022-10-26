哈萨克斯坦代表团出席中亚-韩国合作论坛

2022 年 10月 26 日 星期三 , 09:51

2022 年 10月 26 日 星期三 , 09:51

哈萨克斯坦代表团出席中亚-韩国合作论坛

哈通社/阿斯塔纳/10月26日—政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德日前出席了由韩国外交部和釜山市共同承办的第十五届中亚-韩国合作论坛开幕式。

韩国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外交部门负责人，釜山市市长，以及论坛参与国有关政府机构和企业界代表出席了开幕式。

论坛议程包括在卫生、旅游、环境、数字合作和经济安全领域的互动等。

作为论坛成果，中亚国家和韩国外交部门将通过一份联合声明，以及中亚-韩国合作论坛秘书处2023年工作计划。

论坛期间，哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与韩国外交部长朴振举行了会谈。双方就两国建交30周年交互致祝贺，并讨论了双边和多边合作热点问题。

两国部长强调了进一步加强扩大战略伙伴关系和高级别互访的重要性。韩国总统尹锡悦预计将于明年访问哈萨克斯坦。朴振向哈萨克斯坦代表团致以节日祝福，并指出哈萨克斯坦是韩国在中亚的主要合作伙伴。

穆赫塔尔·特列吾别尔德还会见了釜山市市长朴亨埈，后者对哈方在釜山开设总领事馆表示感谢。

【编译：阿遥】