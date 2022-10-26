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英国新首相苏纳克组建内阁

2022 年 10月 26 日 星期三 , 07:37
英国新首相苏纳克组建内阁
2022 年 10月 26 日 星期三 , 07:37

英国新首相苏纳克组建内阁

哈通社/阿斯塔纳/10月26日--据新华社报道，英国新首相苏纳克组建新一届内阁，财政、国防和外交等重要职位的大臣留任。

根据新内阁成员名单，杰里米·亨特留任财政大臣，本·华莱士留任国防大臣，詹姆斯·克莱弗利留任外交大臣。此外，多米尼克·拉布出任副首相兼司法大臣，日前辞职的内政大臣苏拉·布雷弗曼再次出任这一职务，史蒂夫·巴克利出任卫生大臣。

25日早些时候，苏纳克接受国王查尔斯三世授权组建新内阁，正式就任首相。苏纳克随后在伦敦唐宁街10号首相府发表讲话说，英国正面临«巨大经济危机»，新政府的工作重心是稳定经济、恢复信心。他在讲话中还提及新冠疫情等英国面临的国内外挑战，承诺将团结国家。

本月20日，特拉斯宣布辞去首相职务和保守党党首职务。保守党随后进入选举新党首的流程。苏纳克24日当选保守党新党首。根据规定，执政党新领袖接任首相职位，任期至下次议会选举。本届议会的任期至2024年12月结束。英国工党、自由民主党、苏格兰民族党等反对党连日来要求提前举行大选。

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