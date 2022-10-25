联合国秘书长和法国总统等多国领导人致信祝贺共和国日

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 10月25日共和国日之际，多国领导人向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺信表示祝贺。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在贺信中表示，很高兴双边对话在两国建交30周年里取得了高速发展。

-我们特别关注您正在开展的政治和社会经济改革，法国始终愿意对这些改革举措的有效落实。-他说。

此外，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯向哈萨克斯坦人民和哈萨克斯坦总统托卡耶夫致以国庆日祝贺。

-在这个特殊的日子里，联合国希望哈萨克斯坦所有公民能够面对挑战并加快实现可持续发展目标的进程，在为世界各国人民创造一个公正与和平的世界方面不落伍。-古特雷斯说。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在贺信中，对基于相互尊重与信任和牢固历史传统的塔吉克-哈萨克合作关系发展水平表示满意。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在贺电中表示，相信土库曼-哈萨克战略合作关系将造福两国人民。

与此同时，伊朗总统易卜拉欣·莱希、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、奥地利总统亚历山大·范德贝伦、克罗地亚总统佐兰·米拉诺维奇、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇和新加坡总统哈莉玛·雅各布，以及独联体执行委员会主席谢尔盖·列别杰夫和伊斯兰合作在秘书长侯赛因·布拉欣·塔哈等国家领导人和国际组织领导人发来祝贺。

【编译：小穆】



