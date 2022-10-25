中俄土领导人向哈萨克斯坦人民致以国庆日祝贺

2022 年 10月 25 日 星期二 , 15:23

2022 年 10月 25 日 星期二 , 15:23

中俄土领导人向哈萨克斯坦人民致以国庆日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 10月25日共和国日之际，多国领导人向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺信表示祝贺。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以节日祝贺，并祝愿哈萨克斯坦和平繁荣。

-哈萨克斯坦在经济、社会、科学技术和其他领域取得了惊人的成就，并在国际事务发挥重要作用。两国之间的战略合作和同盟关系得到了有效发展。-普京说。

中国国家主席习近平在贺电中指出了托卡耶夫总统在建设公正的哈萨克斯坦道路上开展的积极改革，并表示9月份对哈萨克斯坦进行了富有成效的国事访问。

-着重两国关系发展，我愿与您一同推动中哈永久全面战略伙伴关系的发展。-习近平说。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在贺信中表示，作为最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一，土耳其在过去30年里见证了哈萨克斯坦在所有领域取得的成就。

-我们希望为造福两国人民，进一步推动和加深基于共同的语言、文化和历史关系的扩大战略合作伙伴关系。-他说。

【编译：小穆】