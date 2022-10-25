联合国报告：气候变化影响安全饮用水供应

2022 年 10月 25 日 星期二 , 17:35

2022 年 10月 25 日 星期二 , 17:35

联合国报告：气候变化影响安全饮用水供应

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织、联合国儿童基金会与世界银行24日在共同发布的一份报告中指出，为了让人人获得安全饮用水并减缓气候变化的影响，各国必须在建设安全饮用水体系方面进行战略投资；这既包括增加资金投入，还要求提升能力来规划、统筹并监管供水服务。

根据这份《世界饮用水状况》报告，在过去的20年里，超过20亿人获得了安全饮用水。然而，这一积极的进展具有脆弱性和不公平性，因为世界上还有四分之一的人口无法获取安全饮用水。

来自气候变化与城镇化的挑战

报告强调，气候变化正在造成更频繁和更严重的干旱与洪水灾害，这加剧了饮用水的不安全状况，扰乱了饮用水供应，并给社区带来破坏。与此同时，随着城镇化的快速推进，城市向居住在非正规社区和贫民窟的数百万人供水的能力也正在经受更大的考验。

世卫组织环境、气候变化和卫生事务司司长玛丽亚·内拉（Maria Neira）表示，扩大安全饮用水的供应拯救了许多人的生命，其中获救的大多数是儿童，但气候变化正在侵蚀这些成果。

-我们必须加快努力，确保每个人都能通过可靠的途径获得安全饮用水。这是一项人权，而不是奢侈品。-她说。

饮用水问题牵涉甚广

世界银行水全球实践局局长沙罗·库马尔·吉哈（Saroj Kumar Jha）则指出：

-投资于水和卫生设施对健康、经济增长和环境都至关重要。更健康的孩子成长为更健康的成年人，从而为经济和社会作出更大贡献。

他还强调，各国政府和私营部门现在必须采取关键行动，在城市和农村地区共同加强具有包容性和可持续性的供水及环境卫生服务。

儿基会“水、环境卫生和个人卫生项目”及“气候、环境、能源和减少灾害风险项目”临时负责人艾丹·克罗宁（Aidan Cronin）进一步指出，以可靠的方式获得安全饮用水是确保儿童能够享有健康、接受教育并茁壮成长的关键所在。

-喝脏水是儿童的头号致死因素之一，但没有孩子应当面临这样的选择。同样，他们也不应该为了取水而不得不踏上危险的行程或者无法到校上课。-他说。

战略投资建议

《世界饮用水状况》报告提出，为了到2030年让人人普遍获得安全饮用水，各国政府和合作伙伴必须大幅增加对饮用水的政治承诺，并将投资翻两番。该报告提供了全面的建议，以帮助各国即便在预算有限的情况下也能制定可持续的改善措施，用于解决在基础设施、治理、金融、能力发展、数据和信息以及创新方面的问题。

其主要的建议包括：