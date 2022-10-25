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哈萨克斯坦常驻代表向世贸组织总干事递交国书

2022 年 10月 25 日 星期二 , 13:44
哈萨克斯坦常驻代表向世贸组织总干事递交国书
2022 年 10月 25 日 星期二 , 13:44

哈萨克斯坦常驻代表向世贸组织总干事递交国书

哈通社/日内瓦/10月25日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦常驻世界贸易组织和国际经济组织代表贾娜尔•阿伊特詹诺娃25日向世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉递交了国书。

仪式结束后举行的会谈中，世贸组织总感谢伊韦阿拉就哈萨克斯坦总统决定在世贸组织开设常驻代表处表示感谢。她认为，这将有助于哈国为落实 2022 年 6 月在哈萨克斯坦主持下成功结束的世贸组织第 12 届部长级会议期间达成的协议作出重大贡献。

哈萨克斯坦代表指出，自2015年加入世贸组织以来，哈萨克斯坦积极支持多边贸易体制。此前，哈萨克斯坦担任过世贸组织贸易与环境委员会主席，而2018年开始担任世贸组织服务贸易理事会特别会议主席。

阿伊特詹诺娃表示，哈方将为中亚国家加入世贸组织提供协助，并代表内陆发展中国家的利益。

据此前报道，2022年10月6日，托卡耶夫总统任命贾娜尔•阿伊特詹诺娃为哈萨克斯坦常驻世界贸易组织和国际经济组织代表。

【编译：小穆】

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