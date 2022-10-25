托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以国庆日祝贺

2022 年 10月 25 日 星期二 , 09:42

2022 年 10月 25 日 星期二 , 09:42

托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以国庆日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/10月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫25日向哈萨克斯坦人民致以共和国日节日祝贺。

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尊敬的同胞们！

共和国日之际，我向大家致以最诚挚的祝贺！

《哈萨克斯坦国家主权宣言》为珍贵的国家独立开辟了道路。因此，该文件具有重要的历史意义。

从今年开始，我们将以新的方式将共和国日作为国庆节日（Ұлттық мереке）来庆祝。我相信这一倡议将获得大家的广泛支持，并成为传统。共和国日是振奋人民精神和加强国家地位，以及巩固和增强我们团结的节日。

我们开始创建公正的哈萨克斯坦。只有在所有哈萨克斯坦人的积极参与下，我们才能实现这一美好目标。因为，公民是国家的支柱和主要财富！值此国庆重振之际，将在全国各地区举行隆重仪式，升起象征我们团结的蓝旗。这是增强年轻一代心中爱国主义和民族精神的重要活动。我们的蓝旗是结合国家主权、独立、团结和和平等良好价值观的珍贵象征。

我们是高举国旗的勇士祖先的后代。因此，升旗仪式将提高国庆日的意义。

我们只有一个祖国——哈萨克斯坦。我们的方向是明确的，目标是共同的。我们将巩固独立基座，并将增强国家地位。

那就让我们一起共同建设公正的哈萨克斯坦！祝大家身体健康、幸福安康！

【编译：小穆】