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国家元首批准《哈萨克斯坦军事学说》

2022 年 10月 24 日 星期一 , 15:02
国家元首批准《哈萨克斯坦军事学说》
2022 年 10月 24 日 星期一 , 15:02

国家元首批准《哈萨克斯坦军事学说》

哈通社/阿斯塔纳/10月24日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫批准了新版《哈萨克斯坦军事学说》。

《哈萨克斯坦军事学说》由国防部会同其他强力部门和有关国家机构编制完成。

在2021年发布的主题为《人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础》的国情咨文中，国家元首宣布应重新制定军事学说。总统对武装力量和各兵种、军事机构改编作出了一系列指示，并强调加强国防能力建设和提高对威胁的快速反应能力必须成为国家的优先事项。

文件阐述了军事威胁和影响安全的现代条件和因素，包括政治军事和军事战略领域活动新方向，以及军事领域规范性法律文件系统化、引入军事规划系统等措施。

为了提高武装部队的作战能力，计划发展特种作战部队并扩大其与其他国家机构特种部队之间的合作。

新版军事理论将使国家对军事安全和国防保障的判断适应现代环境和条件，并提高国家应对新威胁和新风险的军事能力。

对军事学说进行修改的法令已经生效。

【编译：阿遥】


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