2022 年 10月 23 日 星期日 , 16:22

斯洛伐克商界代表高度评价哈萨克斯坦改革进程

哈通社/阿斯塔纳/10月23日--据外交部消息，在共和国日前夕，哈萨克斯坦驻斯洛伐克大使馆举办了《哈萨克斯坦的改革：商业和投资环境》主题经济推介会。

哈萨克斯坦驻斯洛伐克特命全权大使托列詹·巴热勒巴耶夫向斯洛伐克企业家介绍了哈萨克斯坦的改革进程，并指出，建立公正的哈萨克斯坦宏伟目标--政治现代化、新经济政策、社会领域和人力资本发展—将为外国投资者提供巨大商业机会。

他表示，国家领导层启动的系统支持创业、税收优惠、促进竞争和让人人享有平等机会政策措施将有力地推动经济增长，改善哈萨克斯坦投资环境。

斯洛伐克企业家高度评价了哈萨克斯坦系统性改革方案，并强调，通过支持宪法修正案，哈萨克斯坦人民在国家政治、经济、社会发展方面迈出了历史性的一步。

与会者对哈萨克斯坦经济规划、商业和投资环境改善措施表现出浓厚兴趣。他们认为，通过最近在阿斯塔纳举行的一系列重要国际会议达成的重要成果，哈萨克斯坦积极的外交活动得到了外界普遍认可。

在活动框架内，还举办了民族应用艺术 --哈萨克装传统图案编织手工艺品展览，吸引大批斯洛伐克民众前来参观。

【编译：阿遥】