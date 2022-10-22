2022 年 10月 22 日 星期六 , 20:49

托卡耶夫总统出席共和国日庆祝晚会

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统22日晚出席在阿斯塔纳歌剧院举行的共和国日庆祝晚会。

消息称，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日晚到阿斯塔纳歌剧院，观看了独立日庆典文艺晚会。

哈萨克斯坦乐坛明星、歌剧演唱家、著名乐队和交响乐团出演。

据悉，哈萨克斯坦总统托卡耶夫6月16日在国家库鲁尔泰上 提议 ，恢复10月25日共和国日的国家节日地位。

根据参议院9月22日 通过 的《关于电影摄影、文化、节日问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》法案， 恢复10月25日共和国日国庆日地位，而 12月16日独立日定为国家法定节假日，不再是国庆日。

根据《哈萨克斯坦共和国节日法》，今年的国庆日10月25日是星期二，民众将休息1天。根据相关规定，为有效利用假期，10月22日（周六）将调换至10月24日（周一）。这样，哈萨克斯坦民众可在10月23日（周日）至25日连休3天。

25日，首都将举办200多场丰富多彩的庆典活动，以及盛大的烟花秀。

【编译：小穆】