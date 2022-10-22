2022 年 10月 22 日 星期六 , 11:15

全国《幸福家庭》评选活动结果揭晓 总统致贺

哈通社/阿斯塔纳/10月22日 – 哈萨克斯坦《幸福家庭》全国评选活动获奖者颁奖典礼在首都阿斯塔纳市举行。

据新闻和社会发展部消息，21日晚，《幸福家庭》全国评选活动颁奖典礼在阿斯塔纳市哈萨克斯坦中央戏剧院举行。

自2014年开始的这一一年一度的全国性评选活动，旨在增强和推动和谐家庭的价值观。

直属总统的哈萨克斯坦全国妇女事务和家庭人口政策委员会主席阿依达·巴拉耶娃出席了当晚的颁奖仪式，并在仪式上宣读了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致获奖者们的贺信。

托卡耶夫总统在贺信中说：

- 一年一度的评选活动，让全国了解到了这些和睦美满的家庭。这样的家庭在我们的国家是非常多的。我们的人民，无论在哪一个时期，都将和谐家庭的传统价值观牢固的保持了下来。家庭的和谐美满与否，对每个公民道德品质的形成有着特殊的影响。自幼得到父母长辈呵护和悉心教育的孩子，必然能够成长为一个热爱祖国的、有教养的、勤劳务实的公民。

据了解，今年全国共有2542个家庭参加了评选大赛，其中63.4%来自乡村地区。

此外，参赛家庭中1166个家庭为多子女家庭，501个家庭为年轻家庭（夫妻双方年龄均低于29岁）。

最终有20个家庭胜出，成为了2022年度的全国《幸福家庭》评选活动的优胜者。

值得一提的是，这些获奖家庭的成员均为所在社区受到尊敬的、在各行各业中从业的普通公民。

【编译：木合塔尔·木拉提】