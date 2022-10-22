2022 年 10月 22 日 星期六 , 08:16

日本或已迎来第八波疫情疫苗接种率低迷

哈通社/阿斯塔纳/10月22日--据共同社报道，日本近来新冠病毒感染人数转为增加，对第八波疫情的担忧升温。边境口岸防疫措施等大幅放宽，而疫苗作为唯一的指望，接种率止步不前。

向厚生劳动省建言献策的专家组织20日出示了全国感染人数较上周增加的数据。这是8月以来首次增加。

原本新冠病毒就容易在冬季蔓延。不仅存在天寒导致室内通风不充分的季节特性，新年前后人员活动也会更加活跃。2020年和2021年都出现了岁末至年初疫情扩大的局面。在今年也迎来这一时期的情况下，日本取消了单日入境人数上限，并启动了全国旅行支援措施。预计人流将大幅增加。

防疫措施关键所在的疫苗接种则不见进展。据首相官邸截至20日的统计数据显示，第二剂疫苗的接种率为超过80%，而第三剂接种率仅为65.8%。第三剂按年龄来看，20至30多岁的接种率在50%至59%区间，40多岁为64%。儿童接种率则第一和第二剂均在20%至29%区间。

京都大学教授西浦博指出«认为第八波已经开始»，担忧10月底开始可能全面蔓延。他认为拥有免疫的人会减少下去，今后感染机会持续增加，«就算出现超过第七波的感染人数也并不难想象»，对未来敲响了警钟。