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哈萨克斯坦总统选举竞选活动正式开始
2022 年 10月 21 日 星期五 , 20:13

哈萨克斯坦总统选举竞选活动正式开始

哈通社/阿斯塔纳/10月21日 —— 哈萨克斯坦非例行总统选举总统候选人登记工作21日18:00时结束，竞选活动正式开启。

据了解，总统选举竞选活动将于10月21日18:00时至11月19日00:00时期间进行。

哈萨克斯坦中央选举委员会成员阿纳斯塔西娅·舍戈佐娃表示，竞选活动将通过媒体和选前公开活动，以及发放印刷、视听和其他竞选材料等方式进行。

截至21日18:00时，中央选举委员会登记的总统候选人为6人。分别是：

·久葛利·岱拉巴耶夫 —— 由哈萨克斯坦阿吾勒人民民主爱国党提名；

·努尔兰·奥艾斯巴耶夫 —— 由哈萨克斯坦国家社会民主党提名；

·梅拉穆·哈吉肯 —— 由哈萨克斯坦《阿玛纳特》工会联合会提名；

·哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫 —— 由多个政党和社会组织组成的人民联盟提名；

·哈拉哈特·阿布谭 —— 由全国专业社会工作者联盟提名；

·萨勒塔娜特·图尔森别科娃 —— 由哈萨克斯坦《哈萨克母亲——传统道路》公共协会提名。

据悉，总统选举将于11月19日进入“静默日”，而大选投票日为11月20日。

【编译：小穆】


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