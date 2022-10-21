2022 年 10月 21 日 星期五 , 18:50

哈萨克斯坦驻华大使会见中国新兴集团董事长

哈通社/北京/10月21日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫20日同中国新兴集团有限责任公司董事长张建举行了会见。

会见上双方讨论了与在哈萨克斯坦实施公路项目有关的问题，以及可再生能源、医学、制药和哈萨克斯坦农产品向中国市场出口等合作领域。

努雷舍夫大使向对方介绍了哈萨克斯坦正在进行的经济改革，并详细讲述了哈萨克斯坦共和国政府为改善国家投资环境而采取的措施。大使指出，哈萨克斯坦领导层特别关注过境和运输基础设施的发展。因此，大使请中方注意按时完成在哈萨克斯坦实施的公路项目的必要性。 张建向哈萨克斯坦大使详细介绍了哈萨克斯坦公路建设的进展情况以及公司接下来实施这些项目的计划。

此外，该公司董事长指出有兴趣在机床、制药和跨境电子商务领域建立合作。 考虑到哈萨克斯坦在食品领域的巨大潜力，该公司愿进口哈萨克斯坦的绿色食品（面粉，葵花籽油，乳制品等)并通过电子商务平台在中国市场上销售。 会见最后双方同意哈萨克斯坦大使馆与新兴集团有限责任公司保持工作联系，以实际实施有前景的合作领域。

据悉，中国新兴集团有限责任公司成立于 1953 年。该公司连续17年保持AAA信用等级。公司注册资本1.54亿美元，总资产30.4亿美元，员工总数6千人。该公司经营范围涉及建筑、工程服务、先进的制造和维护技术，医学和电子商务五个领域。