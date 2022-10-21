电视剧《马赫詹.我信任青年人》即将上映

哈通社/阿斯纳塔/10月21日 – 哈萨克斯坦国家电视台将于10月24~25日推出4集国产人物传记体历史剧集——《马赫詹.我信任青年人》。

据国家电视台（QazaqstanTV）消息，共和国日之际，旨在全景讲述哈萨克斯坦近代史上著名抒情诗人、阿拉什运动先烈马赫詹·朱玛巴耶夫的传记体历史电视剧《马赫詹.我信任青年人》，将于10月24~25日黄金时段（晚21时）在国家电视台正式播出。

这部4集电视连续剧，将围绕这位阿拉什伟人的命运和创作生涯中的抉择与奋斗，尤其是将聚焦于诗人的艺术才华、领袖魅力和作为一位教育者的责任感和使命感讲述故事。

据了解，本剧剧情主要讲述了诗人在1915~1921年的生活经历。包括其在奥伦堡和额木斯克求学，与萨肯·塞弗林之间的友谊等。片中，观众们还将看到许多阿拉什先烈的身影。

本剧由著名编剧卡纳特·拉马赞执笔，达尔汗·萨尔克诺夫担任导演。

青年演员、歌手梅尔哈特·阿曼戈尔丁饰演男一号马赫詹，而女一号古莉斯慕由哈吉扎-唐舒丽梵·特柳拜饰演。

值得一提的是，本剧是国家电视台今年推出的系列人物传记历史剧合集之一。其他几部作品包括《阿赫梅特.民族导师》、《卡尼什.宝藏》、《穆哈哈利.我不属于这个时代》等。

马赫詹·朱玛巴耶夫于1893年出生于哈萨克斯坦北哈州，曾就读于莫斯科文学艺术学院，并长期在哈萨克斯坦从事教育工作。1929年开始，诗人遭到前苏联当局的持续迫害，并于1938年以莫须有的罪名被处决。

马赫詹·朱玛巴耶夫一生创作很多诗歌，留下了无数文学作品。他的作品主要内容包括民族复兴、教育、语言、公平和自由。

哈萨克斯坦在2018年举行了全国性活动纪念这位伟人的125周年诞辰，宣布当年为《马赫詹·朱玛巴耶夫年》，还在土耳其卡斯塔莫努市和中国首都北京举行了纪念活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】



