欧盟委员会：不会将哈萨克斯坦航空公司列入飞行黑名单

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--据工业和基础设施发展部新闻处消息，欧盟委员会对哈萨克斯坦飞行安全给予积极评价。

20日，以工业和基础设施发展部民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫为首的哈萨克斯坦代表团在布鲁塞尔同与欧盟委员会、欧洲航空安全局和欧盟成员国的代表举行了技术会议。

会谈中，哈方通报了哈萨克斯坦民航局在飞行操作、适航性、航空人员资质认证、提高安全飞行标准化等方面所采取的措施以及整改行动计划。除此之外，哈方还介绍了对现行法律进行修改进展预期，以便引进新的民航融资方式，以及有步骤地过渡到欧洲民用航空监管模式。

欧盟委员会代表团团长高度评价和支持哈萨克斯坦从2019年起开始实施民航监管欧盟模式，并指出这是世界上最先进、最有效的监管模式之一，完全符合欧洲飞行安全标准。他同时指出，哈萨克斯坦需要引进全新民航融资机制，以履行哈萨克斯坦在保障航空监管机构正常运行并确保飞行安全方面的义务。

欧盟委员会积极评价哈萨克斯坦在适航性、飞行操作、航空人员资质认证、安全飞行标准化、民航管理部门现代化等方面工作进展，并呼吁继续朝着这个方向深入推进相关工作。欧方表示，愿意就相关议题提供全面支持。

鉴于哈萨克斯坦民航当局在此领域取得长足进展，欧方代表证实，目前，欧盟委员会没有计划将哈萨克斯坦航空公司列入飞行安全黑名单，也不会对飞往欧洲哈萨克斯坦航班进行限制。

【编译：阿遥】



