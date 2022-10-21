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建立全球绿色增长研究所协议获批
2022 年 10月 21 日 星期五 , 11:19

建立全球绿色增长研究所协议获批

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--据总统府新闻局消息，国家元首签署批准了《哈萨克斯坦共和国关于批准建立全球绿色增长研究所协议》法案。

法案全文将在公开媒体上刊布。


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