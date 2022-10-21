2022 年 10月 21 日 星期五 , 07:03

安理会举行妇女、和平与安全公开辩论会

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--据联合国消息，联合国安理会20日举行妇女、和平与安全公开辩论会，共有包括安理会理事国在内的近80个国家的代表在会上发言。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德表示，保护妇女权利以及促进包容是一项行之有效战略，有助于促进和平与稳定。

联合国安理会持续关注妇女、和平与安全问题，并根据2000年通过的具有里程碑意义的第1325号决议，围绕联合国最新报告，召开了这次公开辩论。

穆罕默德表示：当我们拥抱包容并鼓励妇女参与时，我们就向预防冲突和建设和平迈出了一大步。数十年的证据显示，性别平等有助于促进可持续和平并预防冲突，但即便如此，我们仍在与之背道而驰。

她指出，正如统计数字显示的那样，妇女促进和平的工作进展过于缓慢。

她回顾了秘书长古特雷斯概述的未来十年妇女权利方面的五项变革行动，敦促各国迅速落实这些行动。

联合国妇女署执行主任巴胡斯在其发言中也提到了妇女人权维护者所处的困境，她们为了社区和地球的福祉而将自己的生命置于危险之中。

巴胡斯表示，联合国人权高专办近期的报告显示，一些个人因为与联合国合作而遭到恐吓或报复，去年共有350起此类案件，其中60%的案件涉及妇女。

巴胡斯呼吁采取措施，如向妇女权利维护者及其组织提供物质和政治支持，以及更新有关庇护、临时迁移或针对基于性别的迫害提供临时保护的立法。