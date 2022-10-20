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美国航天局公布韦伯太空望远镜所摄“创生之柱”图像
2022 年 10月 20 日 星期四 , 17:49

美国航天局公布韦伯太空望远镜所摄“创生之柱”图像

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 —— 据中新社消息，当地时间19日，美国国家航空航天局(NASA)公布了詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的“创生之柱”图像。

据报道，NASA于19日在其官网发布了这幅关于“创生之柱”的图像。詹姆斯·韦伯太空望远镜配备的近红外相机(NIRCam)所摄“创生之柱”图像呈现出大量此前无法观测到的恒星，观测到的星际气体，尘埃及其它天体的细节也更为丰富。这幅“创生之柱”图像将帮助研究人员更好地了解恒星的形成过程。

“创生之柱”距离地球约6500光年，是鹰状星云的一部分。鹰状星云又名M16星云，含有无数恒星以及孕育这些恒星的星际气体和尘埃。1995年，哈勃太空望远镜首次拍下“创生之柱”照片，该照片后被美国太空网评为哈勃太空望远镜拍摄的十佳照片之一。2014年，哈勃太空望远镜再度为“创生之柱”拍摄了照片。

由美国国家航空航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研发的詹姆斯·韦伯太空望远镜于2021年12月25日发射升空，是已建成的性能最强、造价最高的太空望远镜，被认为是哈勃望远镜的“继任者”。截至目前，该望远镜已传回大量天体图片。

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