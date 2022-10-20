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工业和基础设施部副部长获任
2022 年 10月 20 日 星期四 , 12:29

工业和基础设施部副部长获任

哈通社/阿斯塔纳/10月20日--根据政的决议，耶尔詹·杰克桑哈利吾勒·穆尔扎巴耶夫被任命为哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长。


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