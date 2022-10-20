2022 年 10月 20 日 星期四 , 11:17

哈萨克斯坦外交部副部长同欧洲伙伴进行工作会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月20日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科在对布鲁塞尔进行工作访问期间，与欧洲外交官和专家学者举行了一系列会谈。

在于欧盟欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉举行的会谈中，双方讨论了当前哈萨克斯坦与欧盟之间政治经济合作问题。瓦西连科指出，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔即将对阿斯塔纳进行访问具有重要意义。

双方就哈萨克斯坦总统托卡耶夫在第77届联合国大会期间与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩会晤时达成的双边协议落实进展交换意见。双方还讨论了即将举行的联合活动日程安排，包括哈萨克斯坦共和国与欧盟建交30周年庆典活动。

在与欧盟人权事务特别代表伊蒙·吉尔摩会见时，瓦西连科向其详细介绍了哈国系统性政治改革实施进展，定于2022年11月20日举行的总统选举筹备工作情况，以及旨在加强法治和保护人权的立法步骤。

此外，作为访问的一部分，瓦西连科还会见了总部设在布鲁塞尔的一些权威智库专家学者和媒体代表，就相关问题深入交换意见。

【编译：阿遥】