Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  外交
哈萨克斯坦外交部副部长同欧洲伙伴进行工作会谈
2022 年 10月 20 日 星期四 , 11:17

哈萨克斯坦外交部副部长同欧洲伙伴进行工作会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月20日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科在对布鲁塞尔进行工作访问期间，与欧洲外交官和专家学者举行了一系列会谈。

在于欧盟欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉举行的会谈中，双方讨论了当前哈萨克斯坦与欧盟之间政治经济合作问题。瓦西连科指出，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔即将对阿斯塔纳进行访问具有重要意义。

双方就哈萨克斯坦总统托卡耶夫在第77届联合国大会期间与欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩会晤时达成的双边协议落实进展交换意见。双方还讨论了即将举行的联合活动日程安排，包括哈萨克斯坦共和国与欧盟建交30周年庆典活动。

在与欧盟人权事务特别代表伊蒙·吉尔摩会见时，瓦西连科向其详细介绍了哈国系统性政治改革实施进展，定于2022年11月20日举行的总统选举筹备工作情况，以及旨在加强法治和保护人权的立法步骤。

此外，作为访问的一部分，瓦西连科还会见了总部设在布鲁塞尔的一些权威智库专家学者和媒体代表，就相关问题深入交换意见。

【编译：阿遥】


相关新闻
乌兹别克斯坦总统迎接托卡耶夫总统入场
托卡耶夫总统将出席突厥国家组织元首峰会
土耳其驻奇姆肯特名誉领事馆开馆
土耳其愿意与哈萨克斯坦开展护法合作
托卡耶夫总统出席永恒之城综合体音乐会
托卡耶夫总统会见匈牙利总理
特列吾别尔德出席突厥国家组织外长理事会会议
突厥国家组织将组建联合投资基金
焦点
1 哈萨克斯坦拟延长相互免签国公民在哈停留时间
2 托卡耶夫总统飞抵撒马尔罕 将出席突厥国家组织元首峰会
3 雪佛兰成为哈萨克斯坦最受欢迎车型
4 政府总理：农工业综合体融资规模增加两倍
5 未来三年哈国将投入6.5万亿坚戈资金增强国防能力

时事新闻

查看历史新闻