2022 年 10月 20 日 星期四 , 10:53

政府总理：要确保预算资金高效利用

哈通社/突厥斯坦/10月20日--作为对突厥斯坦州进行的工作视察一部分，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫就经济社会全面发展问题进行会谈，指示确保预算资金的有效利用。

今年，共和国预算为支持该州发展提供了3670亿坚戈。在预算细化过程中，又追加了1000亿坚戈。

-这笔资金旨在发展工程基础设施、解决社会领域问题和支持地方农工也综合体健康发展。快到年底了，因此必须确保有针对性、高效率地利用预算资金，保障计划落到实处。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

同时，政府总理对亚萨维陵寝保护工作给予特别关注。他指出，目前在陵寝周围正在进行密集建设，游客人数大幅增加。州政府必须严格遵守联合国教科文组织和其他国际组织指导意见。

为确保公民福利的改善，有必要采取措施启动新的投资项目，这将推动地方经济发展。今年计划在该地区实施29个项目，总投资达330亿坚戈。此外，还有74个项目处在酝酿规划阶段，预计总投资额将达到1.9万亿坚戈。

与此同时，政府总理指出，为防止出现食品短缺和物价不合理上涨，需要高效利用所有现有市场机制，全方位开展地方基础设施和农工业综合体发展工作。要采取措施，争取在《舒适校园》国家项目框架内扩大本地区学生名额。

-根据国家元首的指示，从腐败官员那里追缴的资金将用于学校和其附属设施的建设。相关工作从11月开始付诸实施，首批款项可能达1000亿坚戈。-政府总理说。

【编译：阿遥】