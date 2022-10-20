政府总理对突厥斯坦州进行工作视察

哈通社/突厥斯坦/10月20日—据总理官网消息，在对突厥斯坦进行工作视察期间，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫参访丝路驿站旅游综合体，并与投资者和地方旅游业的代表举行会晤。

政府总理详细了解了天然气和太阳能发电厂建设、煤化石化领域投资项目落实情况。

-所有这些项目对本地区发展具有重要的社会经济意义。新项目的实施将创造固定就业机会并助力工业产量显着增加。州政府要对项目实施给予特别关注，并提供必要的基础设施。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理表示，新电厂的投产将减少南部地区的能源短缺，而新建农业设施将为落实总统关于确保国家粮食安全的指示做出重要贡献。

投资者向政府总理反映了项目实施过程中出现的一些问题。阿里汗·斯马伊洛夫指示政府机构充分考虑这些反馈，并在法律框架内提供必要的援助。

总理还听取了关于该州旅游业发展速度的报告。据悉，该州旅游业关键领域是历史、朝圣、治疗、生态和民俗旅游。阿里汉·斯马伊洛夫详细了解了喀斯喀苏旅游休闲综合体项目，该设施计划每天为4000名游客提供服务。

-能常年为游客提供优质服务的旅游项目经济效益肯定会很好。相信突厥斯坦地区在这方面有很大的发展潜力。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他还强调了旅游从业人员资质培训的重要性。

作为工作视察的一部分，政府总理还前往亚萨维陵寝，了解完善阿兹列特苏勒坦国家历史文化博物馆相关设施工作进展。

【编译：阿遥】



