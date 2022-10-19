联合国报告：妇女和儿童为“日益加剧的不平等”付出了最沉重的代价

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 —— 据联合国新闻处消息，联合国19日发布最新报告显示，冲突、新冠疫情和气候变化等多重危机交织，影响了全球妇女和儿童的健康状况，也严重影响了他们的前途。
报告指出，几乎所有衡量儿童福祉的主要指标以及可持续发展目标的诸多关键指标都出现了明显且严重的倒退。自2020年上一份《每个妇女每个儿童进展报告》发布以来，粮食不安全、饥饿、童婚、亲密伴侣间暴力风险以及青少年抑郁和焦虑都有所增加。
这份题为《信守承诺》的双年报告由世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金，以及孕产妇、新生儿和儿童健康伙伴关系和2030年倒计时等全球合作伙伴共同发布，以响应联合国秘书长的“每个妇女每个儿童”促进妇女、儿童和青少年健康全球战略。
据估计，2021年有2500万儿童疫苗接种不足或根本没有接种疫苗，比2019年增长了600万，这会增加他们感染致命和衰竭性疾病的风险。
在新冠疫情期间，数百万儿童失学，其中许多人失学时间超过一年，104个国家和地区约80%的儿童因学校关闭而失去学习机会。
自新冠疫情席卷全球以来，已有1050万儿童因疫情失去了父母和照料者。
秘书长古特雷斯表示，从新冠疫情到冲突和气候紧急情况，全球危机扩大了不平等。没有从根源上解决这一问题，是我们未能兑现承诺的症结所在。
-报告描述了这些危机对妇女、儿童和青少年的影响，包括孕产妇死亡、教育损失和严重营养不良。-他说。
世卫组织总干事谭德塞表示，新冠疫情“对妇女、儿童和青少年健康和福祉的长期影响日益明显，他们过上健康有益的生活的机会锐减”。
-随着全球逐渐摆脱新冠疫情，保护和促进妇女、儿童和青年的健康对于支持和维持全球复苏至关重要。-他说。
儿基会执行主任凯瑟琳•拉塞尔表示，疫情加剧了所有弱势社区的风险，逆转了在妇女、儿童和青少年领域取得的来之不易的进展，但我们并非无力改变这一现状。通过投资有韧性和包容性的初级卫生保健系统，启动常规免疫规划，并加强卫生工作队伍，我们可以确保每个妇女和儿童都能获得生存和成长所需的照料。
人口基金执行主任纳塔利娅•加奈姆博士表示：
-在许多国家，针对性健康和生殖健康及权利的政治阻力越来越大。相较十年前而言，今天的妇女、儿童和青少年无法获得许多保护措施，还有许多人仍然看不到他们所需的进展。
该报告提供了广泛的证据，表明儿童和青少年在健康生活方面面临着截然不同的机会，这种差异仅仅取决于他们的出生地、所经历的冲突以及家庭经济状况。
该报告呼吁国际社会应对这一破坏性的发展轨迹，保护可持续发展目标中对妇女、儿童和青少年的承诺。
报告特别倡导各国继续投资卫生服务，解决所有危机和粮食不安全问题，并增强世界各地妇女和青年的权能。