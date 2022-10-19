联合国报告：妇女和儿童为“日益加剧的不平等”付出了最沉重的代价

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 —— 据联合国新闻处消息，联合国19日发布最新报告显示，冲突、新冠疫情和气候变化等多重危机交织，影响了全球妇女和儿童的健康状况，也严重影响了他们的前途。

报告指出，几乎所有衡量儿童福祉的主要指标以及可持续发展目标的诸多关键指标都出现了明显且严重的倒退。自2020年上一份《每个妇女每个儿童进展报告》发布以来，粮食不安全、饥饿、童婚、亲密伴侣间暴力风险以及青少年抑郁和焦虑都有所增加。

信守承诺

这份题为《信守承诺》的双年报告由世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国人口基金，以及孕产妇、新生儿和儿童健康伙伴关系和2030年倒计时等全球合作伙伴共同发布，以响应联合国秘书长的“每个妇女每个儿童”促进妇女、儿童和青少年健康全球战略。

据估计，2021年有2500万儿童疫苗接种不足或根本没有接种疫苗，比2019年增长了600万，这会增加他们感染致命和衰竭性疾病的风险。

在新冠疫情期间，数百万儿童失学，其中许多人失学时间超过一年，104个国家和地区约80%的儿童因学校关闭而失去学习机会。

1050万儿童失去父母和照料者

自新冠疫情席卷全球以来，已有1050万儿童因疫情失去了父母和照料者。

秘书长古特雷斯表示，从新冠疫情到冲突和气候紧急情况，全球危机扩大了不平等。没有从根源上解决这一问题，是我们未能兑现承诺的症结所在。

-报告描述了这些危机对妇女、儿童和青少年的影响，包括孕产妇死亡、教育损失和严重营养不良。-他说。

妇幼福祉锐减

世卫组织总干事谭德塞表示，新冠疫情“对妇女、儿童和青少年健康和福祉的长期影响日益明显，他们过上健康有益的生活的机会锐减”。

-随着全球逐渐摆脱新冠疫情，保护和促进妇女、儿童和青年的健康对于支持和维持全球复苏至关重要。-他说。

儿基会执行主任凯瑟琳•拉塞尔表示，疫情加剧了所有弱势社区的风险，逆转了在妇女、儿童和青少年领域取得的来之不易的进展，但我们并非无力改变这一现状。通过投资有韧性和包容性的初级卫生保健系统，启动常规免疫规划，并加强卫生工作队伍，我们可以确保每个妇女和儿童都能获得生存和成长所需的照料。

权利倒退

人口基金执行主任纳塔利娅•加奈姆博士表示：

-在许多国家，针对性健康和生殖健康及权利的政治阻力越来越大。相较十年前而言，今天的妇女、儿童和青少年无法获得许多保护措施，还有许多人仍然看不到他们所需的进展。

该报告提供了广泛的证据，表明儿童和青少年在健康生活方面面临着截然不同的机会，这种差异仅仅取决于他们的出生地、所经历的冲突以及家庭经济状况。

数据一览

-在低收入国家，儿童出生时的平均预期寿命约为63岁；而在高收入国家，该数字是80岁。-2020年，500万儿童在5岁之前夭折，其中大多数死亡原可预防或避免。

-大多数孕产妇、儿童和青少年死亡和死产集中在撒哈拉以南非洲和南亚这两个地区。

-2020年，超过4500万儿童患有急性营养不良，急性营养不良会危及生命，使儿童容易死亡、发育迟缓和患病。在这些儿童中，近四分之三生活在中等偏下收入国家。

-2020年，有1.49亿儿童发育不良，这一数据令人震惊。非洲是唯一一个在过去20年中受发育不良影响的儿童人数增加的地区，从2000年的5440万增加到2020年的6140万。

-境内流离失所者人数最多的六个国家是阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、苏丹、叙利亚和也门，这些国家也位列十大粮食不安全国家。

-在撒哈拉以南非洲地区，妇女因怀孕或分娩相关原因死亡的风险是欧洲或北美妇女的大约130倍。

-近期在阿富汗、埃塞俄比亚、巴基斯坦、索马里、乌克兰和也门发生的人道主义灾难使数百万儿童及其家庭的身心健康受到影响。2021年，全球范围内有8930万人因战争、暴力、迫害和侵犯人权而背井离乡，这一数据创历史新高。

该报告呼吁国际社会应对这一破坏性的发展轨迹，保护可持续发展目标中对妇女、儿童和青少年的承诺。

报告特别倡导各国继续投资卫生服务，解决所有危机和粮食不安全问题，并增强世界各地妇女和青年的权能。