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托卡耶夫总统就阿拉木图州卫星城发展问题下达指示
2022 年 10月 19 日 星期三 , 18:41

托卡耶夫总统就阿拉木图州卫星城发展问题下达指示

哈通社/库纳耶夫/10月19日 —— 据总统府新闻局消息，正在对阿拉木图州进行工作视察的托卡耶夫总统19日听取了G4 City项目落实汇报。

据了解，位于阿拉木图-库纳耶夫高速公路沿线的G4 City卫星城将分为Gate District,、Golden District、 Growing District 和 Green District等4区。根据计划，Gate Distrtict区主要以金融和商业集群，而Golden District区为教育和医疗集群发展。此外，以出口为主的贸易物流和创新工业设施将集中在Growing District，而Green District建有文化和度假设施、博彩设施和特色公园等。

根据发展前景，G4 City居民数量将达220万人。为吸引更多的外国投资者，城市将成立特别经济区和建设新的国际机场。

托卡耶夫总统指出，该项目应进入实际落实阶段。他表示，要为投资者建设住房，并为当地居民提供优惠住房政策。

最后，总统向阿拉木图州州长玛拉特·苏勒坦哈兹耶夫和财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫就通过G4 City城市发展总规划下达了具体工作指示。

【编译：小穆】


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