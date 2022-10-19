2022 年 10月 19 日 星期三 , 21:44

哈萨克斯坦驻华大使同天津市委教育工委书记举行视频会谈

哈通社/北京/10月19日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫19日同中共天津市委常委、市委教育工委书记王旭举行视频会谈。

会谈期间双方研究了教育和科学领域双边合作的实际问题，并讨论了落实中国国家主席习近平今年9月对哈萨克斯坦进行国事访问期间同哈萨克斯坦总统托卡耶夫达成的若干协议的途径。

努雷舍夫大使指出，哈方支持中国国家主席在哈萨克斯坦实施职业教育领域的国际项目“鲁班工坊”的倡议。与此同时，考虑到哈方有意在哈萨克斯坦开设不同世界科技大学的分校，大使提议结合这些倡议并制定实际行动的方案。为此，哈萨克斯坦驻华大使建议近期组织两国有关国家机构和高校之间的会谈。

王旭指出，科学和教育领域是哈中最具活力的合作领域之一，他表示中方愿进一步扩大这一合作。他向哈萨克斯坦驻华大使详细介绍了中国国际教育项目“鲁班工坊”，并强调天津职业大学愿与哈萨克斯坦高等教育机构进行实际合作。

会谈最后双方同意继续密切协作，以落实会谈期间达成的共识。

“鲁班工坊”是中国职业教育领域国际合作项目。它以2500年前的伟大工匠和发明家鲁班的名字命名。该项目旨在通过联合设立职业技术教育中心，协助外国技术教育机构培训职业人员。截至目前，已在19个国家建成了20个鲁班工坊。