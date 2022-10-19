托卡耶夫：利用语言问题玩政治游戏是没有必要的

哈通社/库纳耶夫/10月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10月19日飞抵阿拉木图州首府库纳耶夫市，开始进行工作视察。

在抵达库纳耶夫市后，总统首先参加了与当地公民代表的会晤，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中高度评价了阿拉木图州在哈萨克斯坦社会经济发展中所具有的特殊地位，并强调指出经过中心划分的新行政区，将该地区的首府转移至库纳耶夫市（原卡普恰盖市）的重要性。

- 响应人民的呼声，我们以尊敬的迪恩穆罕默德·库纳耶夫的名字为城市命名。这一举动，属于建立历史正义，也是人民的选择。成为了首府的库纳耶夫市，今后将迎来高速发展。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，这一步骤为解决当地社会发展问题开辟了道路。阿拉木图州拥有巨大的经济潜力，以及良好的投资环境和可能性。作为重要的农工区域，该地区一直保持着良好的发展。不过，当地仍有许多问题需要得到解决。国家元首就各项需要解决的问题进行了分享阐述，并对议会和政府做出了相关的指示。

- 第一项重要的任务，是实现区域的均衡发展。这一方向上最重要的指标是：保障公民能够平等和广泛的获得最基本的社会服务，并改善住房和公共条件。-托卡耶夫总统说。

总统指出，当地虽然年初至今新增住房面积68.6万平方米，但住房保障问题仍然突出。区域内危房和老旧房屋众多，需要政府加大资金的投入予以解决。

总统指示政府为解决库纳耶夫市的问题提供帮助，并呼吁全国在这方面提供协助。

托卡耶夫总统还表示，随着州首府城市转移到了库纳耶夫，当地将开始大规模的开展基础设施建设项目，包括新的行政大楼、住房、医院、学校、幼儿园、文化和体育设施，还将出现新的疗养院和度假区，这些都将创造大量的新工作机会。

- 州首府需要发展成为一个高度生态化的、适宜居住的«智慧»城市，因此需要制定一个全新的总体规划方案。有必要举办一个竞赛，来规划其中最主要的建筑群。这座城市应该有属于自己的独特风格。

总统指出，考虑到阿拉木图州是哈萨克斯坦人口最稠密的地区之一，发展教育和医疗基础设施将是第二项重要的优先任务。

托卡耶夫总统表示，他已经下达了实施一项农村医疗保健现代化的重要国家项目的命令。未来三年内，阿拉木图州将建成38个卫生中心。

- 现在本地的许多居民都去阿拉木图市看病，因此医疗设施的缺乏并没有那么严重。但是，我们不能忘记，大都市有它自己的极限。因此州政府需要仔细的研究医疗保健设施的合理配置区域，并开展具体的实施措施。-他说。

总统谈到了当地学校设施的不充足问题，并表示根据«舒适的学校»国家项目，未来当地将兴建39所学校。

同时，为了缓解阿拉木图市的教育资源紧张问题，总统提出了将库纳耶夫市打造成为《科学院城市》的想法。

- 在大都市的周边建立创新中心的做法是许多国家都有实施的有效经验。我希望政府能在年底前，就此拿出一个具体的建议。我知道很多年轻人都在努力前往阿拉木图市等大都市学习和工作，但我仍然相信库纳耶夫能够为青年们提供舒适的学习和生活条件。这里有足够的空间建造宿舍，房屋的租赁价格也是可以接受的。有关部门应该考虑在这里设立阿拉木图的大学的分支机构的问题。创建新的高等学府的问题也应该在考量范围内。- 总统说。

托卡耶夫总统指出，发展制造业是阿拉木图州需要优先考虑的第三向重要任务。他表示，在阿拉木图州，制造业在经济中的比重居于全国最高。当地在食品、饮料、纸制品、塑料管和其他用于工业和经济用途的商品的生产方面处于领先地位。 总统表示，阿拉木图州生产70余种建筑材料，可成为全国建筑工业产品的主要供应商。

总统指出，目前阿拉木图州拥有两个工业开发区，以及两个处于创建阶段的工业开发区。此外，还将开放一个经济特区，以容纳在阿拉木图和科纳耶夫市之间正在建设的Gate City 卫星城项目。

托卡耶夫总统表示，已有50多家国际企业从俄罗斯迁出并选择落户哈萨克斯坦，合理的为这些企业提供安排，特别是不要将其全部集中在大城市中，将能够为阿拉木图州的区域经济发展带来巨大的帮助。

总统认为阿拉木图城市群的发展是一项紧迫的任务。对此，他提出了一些建议。

- Gate City项目的工程基础设施已基本就绪。居民住房建设工作已经开始实施，这对整个国家来说都是一个重要的项目。项目一旦能够全面铺开，该地区的投资、产业和旅游潜力将大大增加。首先，要从形成集聚区的共同交通体系入手，这是现在的主要任务。阿拉木图州和阿拉木图市的执政机关应该共同考虑这个问题。公共交通问题明年要全面解决，因此有必要对预算法和其他文件进行适当的修改。- 他说。

托卡耶夫总统还在讲话中表示，阿拉木图州有着发展能源产业的巨大潜力，特别是风能和水利能源。他指出，全州现有的24个可再生能源设施，为当地提供了20%的电力供应。这是一个很好的指标。总统表示，鉴于哈萨克斯坦的碳中和目标，以及阿拉木图州的有利条件，有必要增加当地可再生能源的纵容浪。不过他也强调指出，必须清楚地认识到，可再生能源并不是一个可靠的基础发电来源。

-我想再次申明我的立场。在我国能源消耗率不断提高的情况下，为了稳定生产，我们必须建设核电站。- 托卡耶夫总统说。

总统指出，阿拉木图州江布尔县吾勒肯乡是经过核能专家一致认定的建设核电站的最佳选址。

- 我们不能被疑虑和恐惧左右，而忽视当下的问题和未来的发展。否则，国家发展将面临停滞并面对在能源方面依赖邻国的风险。- 托卡耶夫总统说。

总统随后又关注了农业综合体发展的问题。托卡耶夫总统指出，在保障粮食安全方面，阿拉木图州同样有着丰富的可能性，而要充分的发挥当地的农业潜力，需要开展一系列具体的工作。

- 本地区的地面灌溉系统已经非常陈旧，导致了大量灌溉用水的浪费，阻碍了农业工作的有效开展。这又进一步导致了对跨界河流水源的依赖。近8万公顷的水浇地因缺水而未能有效开发。-托卡耶夫总统说。

总统表示，共和国预算为改善阿拉木图州灌溉系统而划拨了57亿坚戈的资金，并将继续考虑增加资金的可能性。

总统指出，在农业领域，最大程度的利用生产自动化、数字化和最新的技术，生产具有高附加值和不会对环境造成污染的产品非常重要。

- 地缘政治不稳定和全球经济危机正在增加通胀压力。这在食品市场上尤为明显。通货膨胀率在9月份超过 17%，并且仍在增长，这导致我国公民的实际收入减少了。总体上，已达到 20% 的食品通胀对物价上涨起到了较大的影响。在大多数情况下，这是由于进口食品价格上涨所致。为了减少我们对进口的依赖，正在实施一项确保到 2024 年的粮食安全的计划。国家计划安排1000亿坚戈用于远期信贷。这一措施使农民能够按时进行春播工作，并得到秋季销售作物的保证。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调了旅游业对阿拉木图州发展的重要性。他指出，阿拉木图州独特的自然风光已经使这里成为了吸引外国游客的观光圣地。今年当地已经吸引了85万人次的游客访问。总统认为，有必要加强对区域内的旅游基础设施的建设，并应该开发卡普恰盖水库的旅游潜力。

托卡耶夫总统在讲话中着重强调，为了实现国家的稳定发展，提升公民的素养和竞争力是一项重要的任务。总统呼吁国民从事与时俱进的职业，共同努力创建一个基于诚实劳动和尊崇科学文化的社会。

- 我们的先辈们留下了这样的箴言：«学会七个不同的语言，掌握七种不同的智慧（Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл）»。事实上，我们的青年掌握的语言越多，他们的机会之门也就越多。这对于为了国家的利益而工作是有必要的。不过，首先，我们的青年必须良好的掌握自己的母语——哈萨克语。母语，应该是放在首位的，是我们所有人语言的基础。我们要摒弃所谓的我们的语言没法发展的错误观念。自独立以来，哈萨克语的地位不但没有降低，而且一直在不断地提升。许许多多的新闻媒体都在用哈萨克语发布新闻，出版了各种各样的书籍、报刊和杂志。哈萨克语正在成为青年人交流的主要工具。总体上，哈萨克斯坦的语言环境已经彻底的改变了。学习、掌握哈萨克语的其他民族人士数量也在不断地增加。对于哈萨克语电影、歌曲和其他艺术形式的社会需求非常的高。这一切，都是通过在哈萨克语支持政策的框架下逐年实现的现实。因此，担忧是毫无根据的。借助哈萨克语的问题，开展政治游戏也是没有必要的。类似这种错误的做法，使一些国家陷入了悲惨的境地。国家为支持哈萨克语的发展，实施了必要的措施，并将继续开展下去。我们当然要爱护自己的语言，但这不代表就应该去拒绝其他的语言。有句俗语说的好，«学好母语是为了团结，学好其他语言是为了生活»。我们要稳步的推进语言政策。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中表示，阿拉木图州为国家人口结构的改善做出了重要的贡献，并强调年轻的一代应该成为受过良好教育的、爱国和勤奋的一代人，这方面，父母的抚养和教育是非常重要的。

- 家庭对于孩子的影响是至关重要的。哈萨克人有句俗语«雏鹰在巢中看到了什么，它飞翔后就回去捕捉什么»。这句俗语有着很深的内涵。上一代的人，要成为下一代的榜样。换句话说，想要把子女教育成一个合格的人，父母首先要培养自己的品行。如果父母勤奋好学、忠于职守、尊敬长辈、爱护子女，那么他们的孩子也会走上同样的道路。总之，每个人都应该从自己做起。也只有这样，我们才能对国家的未来充满信心，并放心的将国家交付给新一代人。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，建立«公正的哈萨克斯坦»应该成为社会的最高价值观。在人民和政府之间建立沟通桥梁的社会信任会议机制需要发挥良好的作用。

- 如今，全国有 256 个社会信任会议。去年，对《社会信任会议》法进行了修订，显著扩增了这一机构的权限。在我指示增加来自社会各界人士在社会信任会议中的比重后，其份额已经达​​到了86%。众所周知，今年我们成立了全国库鲁尔泰大会，各个地区的社会信任会议均有代表参与其中。社会信任会议应成为人民与政府之间的纽带。-托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指出，人民将社会信任会议的成员视为自己的代表，通过他们参与国家管理并行使公共控制权。社会信任会议在各个方面承担着重大责任，例如监督预算资金的支出，向当局提出建议以及向公众解释国家政策。

在见面会最后，托卡耶夫总统向多位优秀公民代表颁发了国家奖状和勋章等。

【编译：木合塔尔·木拉提】