2022 年 10月 19 日 星期三 , 15:17

财政部代理部长：哈萨克斯坦预算支出大部分用于社会领域

哈通社/阿斯塔纳/10月19日--财政部代理部长叶尔詹·比尔詹诺夫表示，2023年社会领域支出将达10.6万亿坚戈。

周三，马吉利斯（议会下院）举行全体会议，审议2023-2025年共和国预算法案。叶尔詹·比尔詹诺夫就法案进行说明。

叶尔詹·比尔詹诺夫称，计划到2025年，财政赤字占GDP的比例从今年的3.3%降至2.5%。2023年，财政支出将比今年计划增加2.2万亿坚戈，达21万亿坚戈。

与2022年计划相比，预计2023年社会领域支出将增加2万亿坚戈，达10.6万亿坚戈。

-预算支出的增加与年度指数化，养老金、福利金领取者总数增加，教师、医生、非医务人员和行政人员工资增长和舒适校园国家项目的实施有关。-他说。

此外，计划2023年从预算支出2.5万亿坚戈，用于支持实体经济的发展。包括支持加工业的发展；继续实施地方基础设施项目；支持中小企业的发展；改善交通运输设施和天然气运输体系建设。

他还表示，石油收入占共和国预算比例将逐渐减少，到 2025 年，非石油收入份额将增加至78.2%。

【编译：阿遥】