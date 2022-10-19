Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  财政预算
财政部代理部长：哈萨克斯坦预算支出大部分用于社会领域
2022 年 10月 19 日 星期三 , 15:17

财政部代理部长：哈萨克斯坦预算支出大部分用于社会领域

哈通社/阿斯塔纳/10月19日--财政部代理部长叶尔詹·比尔詹诺夫表示，2023年社会领域支出将达10.6万亿坚戈。

周三，马吉利斯（议会下院）举行全体会议，审议2023-2025年共和国预算法案。叶尔詹·比尔詹诺夫就法案进行说明。

叶尔詹·比尔詹诺夫称，计划到2025年，财政赤字占GDP的比例从今年的3.3%降至2.5%。2023年，财政支出将比今年计划增加2.2万亿坚戈，达21万亿坚戈。

与2022年计划相比，预计2023年社会领域支出将增加2万亿坚戈，达10.6万亿坚戈。

-预算支出的增加与年度指数化，养老金、福利金领取者总数增加，教师、医生、非医务人员和行政人员工资增长和舒适校园国家项目的实施有关。-他说。

此外，计划2023年从预算支出2.5万亿坚戈，用于支持实体经济的发展。包括支持加工业的发展；继续实施地方基础设施项目；支持中小企业的发展；改善交通运输设施和天然气运输体系建设。

他还表示，石油收入占共和国预算比例将逐渐减少，到 2025 年，非石油收入份额将增加至78.2%。

【编译：阿遥】

相关新闻
财政部长会见经合组织欧亚事务负责人
未来三年哈国将投入6.5万亿坚戈资金增强国防能力
央行行长：世界市场波动不断 宏观经济形势向好发展
2023年共和国预算收入将增长37%
政府副总理视察社会电子钱包试点项目实施情况
上月国家基金向共和国预算转移支付3270亿坚戈
哈萨克斯坦2023年最低工资标准为7万坚戈
马吉利斯议长召开主席团会议
焦点
1 哈萨克斯坦拟延长相互免签国公民在哈停留时间
2 托卡耶夫总统飞抵撒马尔罕 将出席突厥国家组织元首峰会
3 雪佛兰成为哈萨克斯坦最受欢迎车型
4 政府总理：农工业综合体融资规模增加两倍
5 未来三年哈国将投入6.5万亿坚戈资金增强国防能力

时事新闻

查看历史新闻