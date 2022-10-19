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哈萨克斯坦将开通至越南和巴基斯坦的直飞航线
2022 年 10月 19 日 星期三 , 13:50

哈萨克斯坦将开通至越南和巴基斯坦的直飞航线

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 – 哈萨克斯坦将开通直达越南和巴基斯坦的空中航线。

2022年哈萨克斯坦全球投资圆桌论坛（Kazakhstan Global Investment Roundtable-2022）19日在首都阿斯塔纳开幕。来自世界各国以及哈萨克斯坦商界的500多位代表出席论坛。

工业和基础设施发展部交通委员会副主席哈斯穆·特列珀夫在论坛全体会议上表示，受到COVID-19全球大流行影响的民航交通行业，正在实现复苏。

根据他的介绍，目前哈萨克斯坦已经与28个国家成功恢复了民航交通，建立了112条稳定的航线，共有490个航班在进行通勤。

他表示，在2021年，哈萨克斯坦新开通了以下几条航线：

往卡塔尔——阿拉木图至多哈

往科威特——阿拉木图至科威特城

往阿联酋——阿布扎比至阿拉木图

往马尔代夫——阿拉木图至马累

往斯里兰卡——阿拉木图至科伦坡

2022年，我们开通了与意大利之间的阿拉木图至米兰航线，往希腊的阿拉木图至伊拉克利翁航线。预计将很快实现阿斯塔纳、阿克套、奇姆肯特等城市与安卡拉之间的直航通行。我们还将开通从阿拉木图和阿斯塔纳菲方越南芽莊市的航线。正计划恢复与泰国、蒙古和土库曼斯坦之间的航线。此外，我们还计划与巴基斯坦开通航线，增加同中国、印度、英国、沙特和乌兹别克斯坦之间的航线数量。- 哈斯木·特列珀夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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