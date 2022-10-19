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土、美、巴等国企业有意与哈国合作建造油轮和军舰
2022 年 10月 19 日 星期三 , 13:02

土、美、巴等国企业有意与哈国合作建造油轮和军舰

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 土耳其、美国和巴基斯坦企业有意与哈萨克斯坦共同建造油轮和军舰。

2022年哈萨克斯坦全球投资圆桌论坛（Kazakhstan Global Investment Roundtable-2022）19日在首都阿斯塔纳开幕。来自世界各国以及哈萨克斯坦商界的500多位代表出席论坛。

工业和基础设施发展部交通委员会副主席哈斯穆·特列珀夫在全体会上发表了讲话。

据哈斯穆·特列珀夫透露，土耳其、美国和巴基斯坦的企业均向哈萨克斯坦提出了合作开展油轮和军舰建造业务的建议。

- 为了进一步推动跨里海运输路线的发展，我们正在着力提升国产舰船的建造能力。这方面，包括了组建私营的船队和游轮队伍，以及建造军事用途的舰船等需求。目前，来自土耳其的Asfat、HGS Shipyard和ESET公司，巴基斯坦的Habib Syndicate公司，以及美国的Vagenborg Deniz公司等向我们提出了合作的意向。- 哈斯穆·特列珀夫说。

交通委员会副主席表示，哈萨克斯坦方面愿意围绕这些旨在发展该领域的投资项目，与各方进行洽谈。

- 我们有兴趣实施基础设施项目和吸引投资以促进交通部门的发展，并准备好更详细地讨论个别项目。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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