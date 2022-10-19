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托卡耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察
2022 年 10月 19 日 星期三 , 11:05

托卡耶夫总统对阿拉木图州进行工作视察

哈通社/库纳耶夫/10月19日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日上午抵达阿拉木图州，开始对该州进行工作视察。




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