2022 年 10月 19 日 星期三 , 10:36

哈萨克斯坦军人向塔吉克-阿富汗边境维和任务中牺牲烈士墓敬献花篮

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 正在塔吉克斯坦参加集体安全条约组织《边境-2022》军事演习的哈萨克斯坦武装力量官兵，向在1995年在塔吉克斯坦为执行维和任务而牺牲的哈萨克斯坦军人致敬和献花篮。

据国防部消息，在位于塔吉克斯坦首都杜尚别的«友谊»公园，举行了隆重的献花和敬拜仪式。哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦武官阿斯卡尔·穆斯塔别科夫少将、阿斯塔纳军区指挥部第一副司令巴格兰·沃塞尔巴耶夫上校以及哈萨克斯坦伞兵部队官兵出席了活动。

仪式上，官兵们为牺牲的烈士们默哀一分钟，以示对维和勇士们的敬意与哀思。

哈萨克斯坦曾在1992年作为集安组织的成员，与俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯一道，应塔吉克斯坦政府的申请，向该国派出代号为Казбат的维和部队，并被部署在塔吉克斯坦与阿富汗边境区域执行维和任务。

1995年，Казбат维和部队在塔吉克斯坦的帕西哈维尔山谷遭到一个大型的准军事化极端组织的攻击，在经过近4个小时的战斗成功的击退了激进分子。战斗中，哈萨克斯坦武装部队共有17名军人阵亡。

据国防部消息，集安组织代号为《边境-2022》的联合军事演习正在塔吉克斯坦境内的«哈比迈顿»演习中心举行。

此次演习参演总人数近1000人，超过300件军事和特种技术装备也参与军演，其中包括飞机、直升机和无人机。演习课目是消灭侵入集安组织成员国领土的非法武装部队。

【编译：木合塔尔·木拉提】